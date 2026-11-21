Un adolescente terminó hospitalizado después de ser perseguido por un grupo de aproximadamente 11 sujetos, uno de los cuales lo atacó con un machete en la cabeza cuando cayó al suelo mientras intentaba escapar, en las inmediaciones del barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango.

La agresión ocurrió durante la noche del viernes 20 de noviembre, aproximadamente a las 21:00 horas, en las cercanías del bulevar Domingo Arrieta y la calle Lerdo, donde se reportó que un menor de edad había resultado lesionado por arma blanca.

El afectado fue identificado mediante las iniciales M.G.M.G., de 16 años de edad, quien caminaba por el sector cuando fue interceptado por un grupo de personas que presuntamente pretendían agredirlo.

De acuerdo con lo declarado por su cuñada, el adolescente comenzó a correr al percatarse de las intenciones del grupo; sin embargo, durante la huida tropezó y cayó al pavimento, momento que uno de los agresores aprovechó para golpearlo con un machete en la cabeza.

Después del ataque, los involucrados escaparon con rumbo desconocido, mientras que el lesionado fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital General 450, donde ingresó consciente y con una herida que requería sutura.

Durante las primeras diligencias, el adolescente manifestó que no logró reconocer a sus agresores, aunque señaló que podrían ser jóvenes de la colonia Lucio Cabañas, debido a presuntas rivalidades que mantienen con habitantes de la colonia Anáhuac.

El personal médico reportó que el paciente se encontraba estable, mientras sus familiares manifestaron su intención de presentar la denuncia correspondiente. La agresión quedó bajo investigación para establecer la identidad de los participantes y las circunstancias en las que ocurrió.