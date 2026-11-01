Atacan con machete a un hombre en poblado El Nayar; presenta heridas en cabeza y pecho

Un hombre resultó lesionado tras ser agredido con un arma blanca durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en las inmediaciones del poblado Nayar, municipio de Durango, donde se reportó que la víctima presentaba heridas provocadas con un machete en distintas partes del cuerpo.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:15 horas, mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad y de los servicios médicos para atender a una persona que había sido atacada.

De acuerdo con la información recabada, el lesionado es un hombre de aproximadamente 48 años de edad, cuya identidad no fue proporcionada en el reporte inicial y quien presuntamente fue agredido con un machete en la cabeza y el pecho.

La agresión ocurrió en las inmediaciones de la calle Felipe Pescador, cerca del cruce con Aquiles Serdán, específicamente en un sector conocido como El Llanito, perteneciente al poblado El Nayar, donde se encontraba la persona herida.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que originaron el ataque, así como la identidad de quien o quienes participaron en la agresión. Tampoco se ha precisado la gravedad de las lesiones ni si el afectado requirió traslado a alguna institución hospitalaria.

Ante el reporte, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad para atender la situación y recabar información sobre lo sucedido. Será mediante las investigaciones correspondientes como se puedan esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad de las personas involucradas.