¿Atacaron a la familia del cantante Alfredo Olivas? Esto es lo que sabemos

El nombre de Alfredo Olivas volvió a colocarse entre las tendencias durante, luego de que surgiera el rumor que familiares del cantante de regional mexicano estarían entre las víctimas de un ataque armado ocurrido en Zapopan, Jalisco.

Conforme avanzaron las horas surgieron versiones que relacionaron directamente a las víctimas con el intérprete de "El Paciente" .

¿Qué fue lo que pasó?

Aparentemente y de acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en una taquería localizada en el municipio de Zapopan.

Información difundida por medios locales señala que varios sujetos armados habrían llegado al establecimiento y disparado contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Tras la agresión se confirmó el fallecimiento de dos hombres, mientras que otras tres personas resultaron heridas y requirieron atención médica.

Posteriormente trascendió que uno de los hombres que perdió la vida sería primo de Alfredo Olivas. Asimismo, se reportó que entre los lesionados habría otro familiar del cantante de regional mexicano. Hasta la tarde de este martes, las autoridades no habían confirmado oficialmente dichos parentescos.

La Fiscalía de Jalisco mantiene las investigaciones para esclarecer lo sucedido, establecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables. En el establecimiento también se localizaron diversos indicios relacionados con el ataque.

No es la primera vez

De confirmarse que familiares del intérprete se encontraban entre las víctimas, no sería la primera ocasión en que la familia Olivas enfrenta un episodio de violencia en Jalisco.

Uno de los casos más recordados ocurrió en abril de 2021, cuando un hermano del cantante fue asesinado junto con su esposa y uno de sus hijos durante un ataque armado mientras circulaban en una camioneta por Zapopan . Otros ocupantes del vehículo sobrevivieron.

Años antes, en diciembre de 2018, el padre del artista, resultó lesionado en otro ataque armado registrado también en Zapopan. Mientras permanecía hospitalizado, días después se produjo un nuevo intento de agresión en las instalaciones médicas, el cual derivó en un enfrentamiento con sus escoltas.

El propio Alfredo Olivas también sobrevivió a un ataque en febrero de 2015, cuando fue baleado mientras ofrecía una presentación en Hidalgo del Parral, Chihuahua. El cantante consiguió recuperarse y posteriormente retomó su carrera artística.

Falta el pronunciamiento

Por ello, aunque diferentes reportes periodísticos coinciden en que uno de los fallecidos sería primo del cantante y otro familiar estaría entre los heridos, la información continúa a la espera de una confirmación oficial.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar quiénes participaron en la agresión y cuál fue el motivo del ataque ocurrido en la taquería de La Cima.