Ataque armado contra camión con estudiantes en Escuinapa, Sinaloa, deja a chofer lesionado

Este jueves 22 de octubre se reportó un ataque armado contra un autobús de transporte público que transportaba estudiantes en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, en un hecho que al parecer habría sido dirigido al chofer de la unidad.

Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves en la colonia Francisco I. Madero en el municipio de Escuinapa, donde autoridades federales y estatales desplegaron un operativo con el objetivo de buscar a los atacantes, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Los hechos

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, en el incidente estuvo involucrado un camión del transporte público, que al parecer transportaba a estudiantes de secundaria y preparatoria, aunque esta información no fue dada a conocer por autoridades.

“La #SSPSinaloa informa que, este jueves 22 de octubre de 2026 se registró un hecho de inseguridad en el municipio de Escuinapa que involucra un camión del transporte público, los datos preliminares señalan que la agresión fue contra el chofer quien resultó con una lesión leve”, señaló la SSP a través de un comunicado en redes sociales.

Luego del ataque contra el chofer, y al resultar lesionado, fue ayudado por el Grupo Interinstitucional y posteriormente trasladado a recibir atención médica, desplegando un operativo en la zona.

Hasta el momento no se ha detallado el tipo de lesión que sufrió el conductor, aunque la SSP aseguró que se trataría de una herida leve.

Sobre los estudiantes que viajaban a bordo de la unidad, se dio a conocer que uno presentó una crisis nerviosa, aunque ninguno presentó heridas físicas.

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Comparten video dentro del camión

En medio de la información que surgió sobre el ataque, a través de redes sociales comenzó a circular un video captado por uno de los pasajeros de la unidad, quienes se muestran nerviosos e incluso se esconden sentados en el piso entre los asientos del camión.

En el breve video incluso se logra escuchar a uno de los menores preguntando si alguien tiene saldo, aparentemente para realizar una llamada para informar sobre lo ocurrido.

Autoridades mantienen activo un operativo para tratar de localizar y detener a los presuntos responsables del ataque armado.

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