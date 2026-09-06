Ataque armado deja tres personas sin vida, entre ellas un bebé de un año

Un ataque armado, registrado la noche de este sábado, dejó un saldo de tres personas sin vida y dos más lesionadas. Entre las personas que murieron se encuentra un bebé de un año cuatro meses y uno de los presuntos agresores.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Prados del Sur, al sur de Culiacán, en el estado de Sinaloa, cuando un grupo de personas se encontraba al exterior y dentro de un vehículo.

Los reportes preliminares indican que sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera directa con armas de grueso calibre , antes de darse a la fuga.

Saldo del ataque armado

En el sitio perdió la vida al instante un joven identificado como Jesús Manuel, de entre 25 y 30 años de edad.

Un bebé de nombre Juan Alejandro, que tendría alrededor de un año cuatro meses de edad, fue trasladado de emergencia a un hodpital cercano; sin embargo, falleció mientras recíbia atención médica.

Asimismo, trascendió que uno de los integrantes del grupo atacante resultó herido por sus propios compañeros durante la balacera , y tras ser llevado a un hospital, perdió la vida horas más tarde.

​En el ataque también resultaron lesionados Raúl Alberto, de 20 años, y un hombre más cuya identidad permanece sin establecer. Ambos fueron llevados a distintas instituciones médicas para su atención.

​Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas del Grupo de Rescate Urbano de Urgencias Básicas (GERUM) acudieron al sitio para prestar los primeros auxilios.

La escena del crimen fue acordonada por las fuerzas de seguridad, donde peritos aseguraron decenas de casquillos de armas de grueso calibre para dar inicio a las investigaciones correspondientes.