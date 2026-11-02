Ataque armado en dos centros de rehabilitación en Mazatlán deja como saldo cinco muertos

Pese a que en forma reciente se fortaleció la vigilancia en Mazatlán, con mil seiscientos elementos navales, la violencia volvió a cobrar la vida de cinco personas del sexo masculino; tres de las víctimas fallecieron en dos centros de rehabilitación que fueron atacados por hombres armados.

Las autoridades de seguridad pública y las fuerzas federales fueron alertadas sobre disparos en el fraccionamiento Cima Horizonte, por lo que al acudir a ese sector, localizaron los cuerpos de dos personas del sexo masculino en el interior de un vehículo.

De acuerdo a los datos recabados, las dos personas que viajaban en un vehículo compacto de color blanco fueron atacadas a balazos cuando circulaban por la calle Cima de la Roca; el que viajaba del lado del copiloto se bajó de la unidad e intentó huir, pero resultó muerto, al igual que el conductor.

En un centro de rehabilitación en la colonia Felipe Ángeles, de la ciudad de Mazatlán, personas armadas ingresaron y dispararon contra varios pacientes; dos de ellos resultaron muertos y uno más herido, por lo que paramédicos del Cuerpo de Bomberos Veteranos, le prestaron ayuda y lo trasladaron a un hospital.

Las autoridades de seguridad y de las fuerzas federales fueron notificadas de que sobre la calle Mayor J. Osuna, de la colonia Felipe Ángeles, se escucharon detonaciones de armas de fuego; al acudir al lugar, se percataron de que en un centro de rehabilitación pedían ayuda.

El personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán solicitó la presencia de paramédicos en el lugar, los cuales, luego de brindar ayuda a las tres personas que habían sido lesionadas, determinaron que dos de ellas no presentaban signos vitales.

Un segundo ataque a otro centro de rehabilitación se produjo en la colonia Flores Magón del puerto, en donde hombres armados dispararon contra un grupo de pacientes que se encontraban en el exterior sentados en una banqueta; en este atentado uno de ellos murió y cuatro más resultaron lesionados.

Pese a que en Mazatlán se tiene un fuerte despliegue de más de nueve mil elementos de las fuerzas federales, los atacantes lograron huir del lugar, sin que se conozcan mayores datos sobre sus características.