Ataque con explosivos y machetes en escuela de Torreón deja una mujer sin vida y seis heridos

Un ataque con explosivos y machetes realizado por dos jóvenes que ingresaron a una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, dejó como saldo a una mujer sin vida y al menos seis personas lesionadas, algunos de ellos de gravedad.

Fue cerca de las 08:30 horas cuando se reportó el ataque al interior de la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión, en Torreón.

De acuerdo con lo que se reportó en un inicio, fueron dos jóvenes los que ingresaron al plantel con petardos explosivos y machetes, y comenzaron a realizar amenazas, por lo que los alumnos se resguardaron en los salones de clases.

Los agresores se habrían dirigido tanto a algunos salones de clases como a los baños, donde comenzaron con ataques hacia las personas que se encontraban en el plantel, entre ellos estudiantes y personal docente y administrativo.

Una mujer sin vida y al menos seis lesionados

Tras el ataque, se confirmó el fallecimiento de una mujer, identificada como Nery Edith Nervales González, de 56 años de edad, quien tenía el puesto de subdirectora de la escuela secundaria.

Además, los ataques dejaron un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas un menor de 13 años de edad que sufrió la amputación de una de sus manos.

Entre los seis lesionados, autoridades reportaron a dos varones, sin que se especifique si se trata de estudiantes o empleados, en estado crítico, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica en hospitales particulares de Torreón.