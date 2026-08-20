Ataque de cuatro perros deja lesionado a un hombre de la tercera edad en poblado de Durango

Un adulto mayor resultó lesionado luego de ser atacado por cuatro perros, aparentemente de la raza pitbull, mientras caminaba por una calle del poblado Francisco Montes de Oca, del municipio de Durango, durante el mediodía del miércoles.

El reporte fue atendido aproximadamente a las 12:30 horas, en las inmediaciones del llamado Puente del Diablo. Víctor, de 67 años, explicó a los agentes que caminaba por la zona cuando los cuatro animales se le fueron encima y lo mordieron.

De acuerdo con el afectado, los perros se encontraban sueltos y serían propiedad de un vecino identificado como Yandel, quien no se encontraba en el lugar cuando llegaron los elementos de la Policía Municipal.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladaron al hombre a una clínica del IMSS para que recibiera atención médica.

Los agentes recomendaron al afectado acudir ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia formal por los hechos.