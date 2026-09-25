Ataque en restaurante de Culiacán deja 1 muerto y 7 heridos, entre ellos un cantante; ¿qué sabemos?

La noche de este jueves 24 de septiembre fue reportado un ataque a balazos en un restaurante de una cadena de comida china ubicado en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, en el municipio de Culiacán.

Los reportes de medios locales señalan que la agresión en el establecimiento TaiPak ocurrió luego de que un grupo armado ingresara al lugar y abriera fuego contra otro grupo de comensales, para después huir del lugar.

¿Cómo ocurrió el ataque?

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que los hombres con armas largas llegaron alrededor de las 19:40 horas por lo menos en dos vehículos , ingrearon al restaurante de comida china y dispararon en contra de las víctimas, mismas que se encontraban cenando tranquilamente.

El informe detalló que un hombre perdió la vida en el ataque, además de que siete personas más resultaron heridas de bala , entre ellas una mujer, pero no se reveló su identidad.

Se sabe también que los atacantes lograron huir, así como que los lesinados fueron trasladados a diferentes hospitales para que recibieran atención médica.

Tras la fuerte movilización por parte de las corporaciones de seguridad, no se reportó la detención de alguno de los implicados en la agresión.

Fotos: Redes Sociales

Cantante resultó herido en el ataque

Tras unas horas del hecho comenzó a circular más información relacionada con las personas que fueron atacadas, de las que se dio a conocer que al menos dos estarían dedicadas a la música.

Uno de ellos es Víctor Valverde, cantante y compositor de corridos , quien resultó herido de bala. La otra persona fue identificada de manera extraoficial con el nombre de Ramón, y es quien habría perdido la vida en el restaurante.