Ataque en secundaria de Torreón: Hermanos habrían planeado suicidarse; investigan compra de armas por internet

La investigación del ataque a la Secundaria General Número 13 de Torreón incorpora nuevos indicios sobre lo que Carlos y David “N” habrían preparado antes de ingresar al plantel. Además de la adquisición de armas por internet, entre los datos que han trascendido figura un presunto plan para quitarse la vida después de la agresión.

Los hermanos, de 19 años, permanecen en prisión preventiva por los hechos del pasado 1 de octubre en el ejido La Unión, donde una subdirectora fue asesinada y otras seis personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con información que ha trascendido de sus primeras declaraciones, ambos contemplaban suicidarse al terminar el ataque. Entre sus pertenencias se aseguró raticida, un hallazgo que coincide con esa versión, aunque corresponde a la investigación esclarecer el propósito de los objetos y la secuencia que habrían planeado.

Rastrean adquisición de armas y publicaciones previas

Otra de las líneas de investigación se concentra en la procedencia de los instrumentos utilizados durante la agresión. Las indagatorias apuntan a que los hermanos habrían comprado por internet cuchillos de combate, un martillo y un hacha.

A estos datos se suman publicaciones difundidas horas antes de los hechos desde una cuenta de TikTok posiblemente relacionada con los jóvenes. En ellas aparecían imágenes de armas y prendas similares a las que portaron al ingresar a la escuela.

Los agresores llevaban ropa oscura, capuchas y pasamontañas. La revisión de ese material busca contribuir a la reconstrucción de los preparativos y determinar su relación con el ataque.

Revisan posibles referencias a otras agresiones escolares

Los teléfonos celulares de Carlos y David también forman parte de las indagatorias. Entre los indicios que han trascendido se mencionan referencias a los responsables de la matanza de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999.

La investigación busca establecer si los hermanos tuvieron contacto con comunidades digitales que idealizan a autores de ataques escolares y si estos contenidos influyeron en sus actos.

Aunque también se han señalado símbolos y referencias musicales presentes en su vestimenta, esos elementos, por sí solos, no permiten determinar una motivación criminal ni una afiliación religiosa.

Permanecerán recluidos durante la investigación

El domingo 4 de octubre, ambos fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, con las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña.

El juez de control impuso prisión preventiva y otorgó seis meses para la investigación complementaria, plazo que concluirá en abril de 2027.

Durante ese periodo, deberán reunirse los datos de prueba para esclarecer la preparación del ataque, la adquisición de las armas y las motivaciones de los hermanos, quienes permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social varonil de Torreón.