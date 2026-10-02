Ataque en secundaria de Torreón: ¿Qué sabemos de Alexis, víctima de 13 años que perdió una mano?

El ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, dejó una víctima menor de edad con lesiones de gravedad. Se trata de Alexis, un estudiante de 13 años que resultó herido durante la agresión realizada por dos hermanos gemelos, conocidos como “Los Cuates”, quienes irrumpieron en las escuela donde anteriormente habían estudiado.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, donde los agresores atacaron con armas blancas a estudiantes y trabajadores del plantel. El ataque dejó como saldo la muerte de la subdirectora, Neri Edith, de 56 años de edad, además de varios lesionados, entre ellos Alexis, quien sufrió la pérdida de una de sus manos.

Mientras los dos presuntos responsables permanecen detenidos y las autoridades continúan con las investigaciones, el estado de salud del adolescente se mantiene entre las preocupaciones derivadas del caso.

¿Cuál es el estado de salud de Alexis tras el ataque en Torreón?

Alexis, de 13 años, fue trasladado al Sanatorio Español de Torreón después de resultar gravemente herido durante el ataque en la secundaria. De acuerdo con los reportes disponibles, el menor perdió una de sus manos a consecuencia de las lesiones que sufrió y su estado de salud fue reportado como reservado.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su evolución médica ni se ha precisado si requiere alguna intervención adicional para atender sus heridas.

Tampoco se ha informado públicamente qué ocurrió exactamente en el momento en que Alexis resultó lesionado.

¿Por qué ocurrió el ataque en la secundaria?

Entre las primeras líneas que surgieron sobre el caso se encuentra la posibilidad de que los agresores tuvieran conflictos personales con uno de los estudiantes lesionados.

De acuerdo con las versiones que trascendieron después de los hechos, los dos hermanos habrían ingresado a la secundaria y se dirigieron al área de los baños, donde localizaron a un joven con quien presuntamente mantenían viejas rencillas. En ese lugar habría comenzado una agresión directa que le provocó heridas de gravedad.

Aunque los señalamientos apuntan a que el ataque pudo estar relacionado con problemas personales, todavía no se ha establecido de manera definitiva que ese fuera el único motivo de la agresión ni se han aclarado los detalles sobre el conflicto.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila también señaló que las primeras indagatorias apuntaban a un contexto familiar, aunque no dio información adicional sobre esta línea de investigación.

Hasta ahora, tampoco se ha confirmado si Alexis sería el estudiante con el que “Los Cuates” habrían tenido viejas rencillas, pues serán las autoridades las que den a conocer más detalles al respecto.