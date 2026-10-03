Ataque en secundaria de Torreón: video muestra recorrido de ‘Los Cuates’ antes de la agresión

La investigación del ataque a la Secundaria General número 13 de Torreón cuenta con grabaciones que permiten reconstruir parte del recorrido de los presuntos responsables antes de llegar a la escuela, la mañana del jueves 1 de octubre.

Las imágenes muestran a Carlos “N” y David “N”, hermanos de 18 años conocidos como “Los Cuates”, en distintos puntos del ejido La Unión.

Alrededor de las 8:14 horas fueron captados en el cruce de las calles Primordiales del 36 y Fraternidad. Durante unos cinco minutos conversaron, revisaron una tina blanca y una mochila y se cambiaron de sudadera.

Posteriormente, caminaron hacia la calle Esperanza. Cerca de las 8:40 horas volvieron a aparecer en las grabaciones y, dos minutos después, avanzaron apresuradamente hacia la secundaria.

Llegaron con el rostro cubierto

Una cámara de un taller de herrería contiguo al plantel los registró a las 8:42 horas con 19 segundos. Ambos llevaban el rostro cubierto.

Ese dispositivo captó detonaciones a las 8:43 horas con 31 segundos y, después, gritos. Las grabaciones también documentaron la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia.

Investigan sus publicaciones y posibles contactos

Además de las cámaras, la Fiscalía de Coahuila analiza la actividad de los detenidos en redes sociales, donde habrían circulado fotografías de vestimenta, armas blancas y otros objetos antes de la agresión.

Las autoridades buscan establecer quién realizó esas publicaciones, su procedencia y si aportan elementos para acreditar una preparación previa o vínculos con otras personas.

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, informó que esta línea de investigación se trabaja con autoridades federales de inteligencia, ante las referencias encontradas a personas relacionadas con ataques cometidos en otros países.

Desde las primeras declaraciones, el funcionario señaló que los hermanos mostraban interés en identificarse con figuras vinculadas con hechos de esa naturaleza. Por ello, las diligencias incluyen sus posibles contactos fuera de Coahuila y el contexto familiar y social en el que se desenvolvían.

Los dos detenidos son exalumnos de la secundaria. La Fiscalía confirmó su condición de mayores de edad y su presunta participación en la agresión.

Preparan audiencia para este domingo

La audiencia inicial está prevista para el domingo 4 de octubre. El Ministerio Público presentará ante un juez los hechos que atribuye a los hermanos y los datos reunidos en la investigación.

La Fiscalía ha anunciado que buscará la pena máxima; sin embargo, la responsabilidad de cada detenido y una eventual sanción dependerán de los delitos imputados, las pruebas y las resoluciones judiciales.