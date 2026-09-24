Atenas Gutiérrez renueva con las Coronelas de Durango para defender el título en la LVP MX

Las Coronelas de Durango confirmaron la ratificación de la rematadora y receptora seleccionada nacional Atenas Gutiérrez para la próxima temporada de la Liga de Voleibol Profesional de México (LVP MX). La franquicia duranguense asegura así la permanencia de su referente ofensiva principal, clave en la conquista del título inaugural obtenido con un histórico récord de 20 victorias sin derrota.

La máxima figura regresa al plantel

Originaria de Veracruz y con trayectoria internacional en el voleibol de playa, Gutiérrez dio el salto a la modalidad de sala convirtiéndose en la primera Jugadora Más Valiosa (MVP) en la historia del circuito. Durante la fase regular registró un 45.8% de efectividad en remates, al concretar 103 ataques en 225 intentos totales, posicionándose como la pieza más contundente del esquema duranguense.

En el partido decisivo por el campeonato, disputado el 18 de abril de 2026 en el Auditorio del Pueblo frente a Tapatías de Guadalajara, Gutiérrez firmó una actuación determinante con 22 puntos, desglosados en 21 remates y un bloqueo. Su aporte en la victoria 3-1 resultó fundamental para sellar el trofeo invicto del conjunto local ante la afición de la capital.

Altas y bajas, de cara a la próxima temporada

La renovación de Gutiérrez fortalece un núcleo de continuidad donde también destacan la armadora titular Daniela Barraza, galardonada como la Mejor Armadora en el cuadro ideal de la LVP MX, y la central mexicana María Oregel. Ambas piezas garantizan la solidez en la distribución de juego y el bloqueo defensivo con la que el plantel buscará revalidar el cetro.

En la nómina de bajas, la escuadra pierde a la atacante mexicana Melissa Garciglia, quien emigró al Club Voleibol Zaragoza de la Superliga Femenina 2 de España tras aportar diez puntos en la final. A ella se suma la central polaca Klaudia Pawlik, nombrada MVP de la Gran Final con 23 unidades y siete bloqueos, contratada por el Saint-Dié-des-Vosges de Francia.

La reestructuración del cuadro campeón incluye el banquillo tras la salida del técnico argentino Martín Ambrosini y la contratación del estratega brasileño Alexandre Leal, exanalista de la selección de Brasil y multicampeón con Taubaté Funvic. Leal asumirá el mando técnico con la encomienda de integrar los nuevos refuerzos internacionales y defender el cetro en la LVP MX.