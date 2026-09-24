Atención a baches de Durango en tiempo de lluvias, es provisional: Regidora

Los reportes de baches que surgen tras las precipitaciones que se registran en la ciudad durante la temporada de lluvias, autoridades señalan que se atienden con una mezcla en frío de manera provisional, mientras que, al concluir la temporada, se aplicará una mezcla en caliente de mayor calidad.

La regidora Adla Patricia Karam Araujo comentó que, ante las condiciones climatológicas, los baches se atienden con ese tipo de mezcla, pero una vez que deje de llover se va a aplicar la mezcla en caliente, que permite garantizar la calidad de la superficie.

Aseguró que, dentro de la Comisión de Obras Públicas, se constató la calidad de la mezcla y llamó a la ciudadanía a realizar los reportes de baches, los cuales, dijo, serán atendidos en un máximo de 72 horas.

Reconoce rezago en pavimentación

Sobre la percepción de la ciudadanía en torno a que falta pavimentación y trabajos de bacheo, indicó que había un rezago histórico en temas de mantenimiento vial, pues fue en 2022 cuando se realizó un diagnóstico en el que se determinó que había 3 millones de metros cuadrados de pavimentación en condiciones deplorables y que requerian atención urgente.

Fue a partir de ahí que se comenzó a dar atención y precisó que, a la fecha, se han logrado casi 2 millones de metros cuadrados de repavimentación donde se requería.

“Hemos avanzado mucho, nos siguen quedando muchas cosas por hacer”, afirmó.

En cuanto a los reportes de baches, indicó que en 2026 han sido menos: van 500, que representan la mitad de los que se registraban en años anteriores.

“Había colonias como San Gabriel en donde no llegaba Obras Públicas desde hace 30 años y, al día de hoy, vemos la totalidad de las colonias que hay en San Gabriel repavimentadas”, expresó al respecto a la pavimentación.