¡Atención!, anuncian cierre de bulevar muy transitado en Durango, durante todo agosto

A partir del lunes 3 de agosto y durante todo el mes, las autoridades municipales anunciaron el cierre parcial de uno de los bulevares más transitados de la ciudad, por lo que exhortaron a la ciudadanía a utilizar vías alternas.

¿Cuál bulevar será cerrado?

Los trabajos se realizarán de las 8:00 a las 18:00 horas en el bulevar de la Juventud, en el tramo comprendido entre el crucero con la calle Carrola Antuna y el crucero con la prolongación Pino Suárez.

De acuerdo con la programación de la obra, las labores de rehabilitación se extenderán durante todo el mes, en el horario señalado.

El anuncio se realizó con el objetivo de que los conductores estén prevenidos y puedan planear sus traslados utilizando rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona.

Las autoridades solicitaron la comprensión de la ciudadanía por las molestias y reiteran el llamado a utilizar otras vialidades para evitar contratiempos.