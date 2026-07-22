Kiosko

Filmoteca UJED

¡Atención!, Filmoteca de la UJED busca practicantes, ¿qué perfiles busca?

El servicio social representa una oportunidad para que las y los estudiantes se involucren en la gestión cultural.

¡Atención!, Filmoteca de la UJED busca practicantes, ¿qué perfiles busca?

¡Atención!, Filmoteca de la UJED busca practicantes, ¿qué perfiles busca?

DANIELA ALMAGUER
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes interesados en realizar su servicio social dentro de un espacio dedicado a la preservación, difusión y programación del patrimonio cinematográfico.

La iniciativa busca integrar a jóvenes universitarios que deseen participar activamente en proyectos relacionados con la conservación de materiales audiovisuales, así como en la organización y promoción de ciclos de cine y actividades culturales que fortalecen el acceso y la valoración de la memoria fílmica.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de las licenciaturas en Comunicación, Diseño Gráfico y Animación, Mercadotecnia, así como Cine y Producción Audiovisual, perfiles que podrán aportar conocimientos desde distintas áreas para enriquecer el trabajo que desarrolla la Filmoteca UJED.

UN ESPACIO PARA APRENDER


Más allá de cumplir con un requisito académico, el servicio social representa una oportunidad para que las y los estudiantes se involucren en la gestión cultural y conozcan de cerca los procesos que hacen posible la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico.


La experiencia contempla la participación en un entorno donde convergen la investigación, la programación de actividades, la comunicación y el trabajo con acervos audiovisuales, permitiendo a los universitarios fortalecer sus habilidades profesionales mientras colaboran en la promoción de la cultura cinematográfica.


Las personas interesadas en formar parte de este programa pueden solicitar mayores informes a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al 5511934617, canales habilitados por la Filmoteca UJED para brindar orientación sobre el proceso de incorporación.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Filmoteca UJED Filmoteca, estudiantes, social, promoción

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Kiosko
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas