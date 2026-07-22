¡Atención!, Filmoteca de la UJED busca practicantes, ¿qué perfiles busca?

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes interesados en realizar su servicio social dentro de un espacio dedicado a la preservación, difusión y programación del patrimonio cinematográfico.

La iniciativa busca integrar a jóvenes universitarios que deseen participar activamente en proyectos relacionados con la conservación de materiales audiovisuales, así como en la organización y promoción de ciclos de cine y actividades culturales que fortalecen el acceso y la valoración de la memoria fílmica.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de las licenciaturas en Comunicación, Diseño Gráfico y Animación, Mercadotecnia, así como Cine y Producción Audiovisual, perfiles que podrán aportar conocimientos desde distintas áreas para enriquecer el trabajo que desarrolla la Filmoteca UJED.

UN ESPACIO PARA APRENDER

Más allá de cumplir con un requisito académico, el servicio social representa una oportunidad para que las y los estudiantes se involucren en la gestión cultural y conozcan de cerca los procesos que hacen posible la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico.

La experiencia contempla la participación en un entorno donde convergen la investigación, la programación de actividades, la comunicación y el trabajo con acervos audiovisuales, permitiendo a los universitarios fortalecer sus habilidades profesionales mientras colaboran en la promoción de la cultura cinematográfica.

Las personas interesadas en formar parte de este programa pueden solicitar mayores informes a través del correo electrónico [email protected] o mediante WhatsApp al 5511934617, canales habilitados por la Filmoteca UJED para brindar orientación sobre el proceso de incorporación.