¡Atención! Seguirán las lluvias en Durango HOY 16 de junio: este es el pronóstico del SMN

México sigue presentando precipitaciones en varias regiones, algunas son bastante intensas, mientras que otras solo se mantiene por unas horas. En el reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que este martes continúen las lluvias, sin embargo, es posible que estén acompañadas de otros fenómenos.

Pronóstico general

Según el informe compartido, para este 16 de junio una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noreste del país, en interacción con una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico y el ingreso de humedad del golfo de México, favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en esa región. Los acumulados más importantes se esperan en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, donde podrían registrarse lluvias intensas.

También, los canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, el oriente y sureste del país, combinados con inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 7 frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generarán chubascos y lluvias fuertes en entidades del norte, noroeste, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo.

Por otra parte, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, las condiciones se mantendrán cambiantes y con probabilidad alta de caída de lluvias en varios municipios.

De acuerdo al pronóstico, se prevén precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) , mientras que en la capital podría tener un acumulado de hasta 33 litros por metro cuadrado.

Mientras que las temperaturas, durante la mañana se prevén de 16 a 17 grados Celsius; sin embargo, al mediodía y la tarde podría llegar a los 31 o 32. Aunque también se esperan episodios de nubosidad en distintas horas del día.

El viento también estará presente en el estado y diversas regiones, con rachas máximas moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora.