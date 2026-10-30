¡Atentos! Estas calles cerrarán por desfile de Día de Muertos en Durango HOY viernes 30 de octubre

Aunque en un inicio se tenía previsto que el desfile que se realiza en la ciudad de Durango por el Día de Muertos se realizara el jueves 29 de octubre, las condiciones climatológicas obligaron a que se moviera a hoy viernes 30 de octubre, por lo que este día algunas calles de la capital permanecerán cerradas.

Como parte de las actividades por la proximidad del Día de Muertos, este viernes 30 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Durango el ya tradicional desfile de carros alegóricos decorados de acuerdo con la temática.

En este evento participarán decenas de unidades que circularán por el Centro Histórico de Durango para que la ciudadanía pueda disfrutar de la celebración.

Debido a este evento de gran tamaño, algunas de las vialidades principales de la capital serán cerradas para permitir el paso de los carros, así como para que el público pueda observar el desfile.

¿Qué calles estarán cerradas?

Una de las vialidades que permanecerá cerrada este viernes será la calle Everardo Gámiz, cuerpo sur, que desde las 06:00 horas de hoy 30 de octubre se encuentra bloqueada para la circulación de automóviles, debido a que será en este punto donde arrancará el desfile.

A partir de las 18:00 horas serán cerrados ambos carriles de avenida 20 de Noviembre desde Laureano Roncal hasta Independencia, y desde Laureano hasta Everardo Gámiz estará cerrado únicamente el carril norte.

Piden optar por vías alternas

Debido a que se tiene previsto que el desfile del Día de Muertos comience a las 19:00 horas y se extienda durante algunas horas, se pide a los duranguenses optar por vías alternas para sus traslados por la ciudad.

En cuanto al Centro Histórico, sugieren optar por tomar calle 5 de Febrero y Aquiles Serdán, paralelas a avenida 20 de Noviembre, así como vialidades principales de la capital como bulevar Dolores del Río, Felipe Pescador, Armando del Castillo Franco y Francisco Villa, que permanecerán abiertos durante el evento.

Hasta el momento no se tiene prevista una hora a la que termine el evento, por lo que el cierre de vialidades podría extenderse durante algunas horas.