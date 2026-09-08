Atienden en Durango 62 casos de crisis de salud mental, en inicio de septiembre de 2026

Un total de 62 llamados relacionados con emergencias de salud mental fueron atendidos por Línea Amarilla durante la primera semana de septiembre, principalmente por situaciones de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas e intentos de autolesión.

De acuerdo con el reporte del programa de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los casos corresponden al periodo del 31 de agosto al 6 de septiembre. Del total, 33 reportes fueron realizados por mujeres y 29 por hombres ; además, se recibieron cinco llamadas que resultaron falsas.

La mayor cantidad de atenciones se concentró en el municipio de Durango, con 44 casos; seguido de Gómez Palacio, con 12. También se registraron dos en Mezquital y uno en cada uno de los municipios de Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo, El Oro y Guadalupe Victoria.

Como parte de la atención, se realizaron 44 asesorías y 18 contenciones vía telefónica, además de 48 seguimientos a los reportes. En dos casos fue necesario realizar el traslado de personas al Hospital de Salud Mental de la capital del estado.

Línea Amarilla mantiene la atención las 24 horas, durante todo el año, a través del número de emergencias 911, con personal especializado para atender situaciones de crisis de salud mental.