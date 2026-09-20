Atletas de Durango van por el podio de para triatlón en la Paralimpiada Nacional de Zapopan

Los paratletas Emmanuel Alfonso Zendejas Bonilla y Diego Alejandro Flores Cázares integran la representación de Durango que compite en la disciplina de para triatlón dentro de la Paralimpiada Nacional Conade, desarrollada en Zapopan, Jalisco. Ambos deportistas abrieron la participación de la comitiva duranguense en el certamen nacional, con la meta de colocarse entre los primeros lugares de sus respectivas categorías.

La prueba exige un alto rendimiento físico al combinar natación, ciclismo y carrera a pie en circuitos adaptados a las distintas clasificaciones funcionales. Zendejas Bonilla y Flores Cázares completaron su preparación técnica y táctica con el objetivo de medirse ante los mejores exponentes del país y disputar los puestos de medalla en una de las disciplinas más exigentes del deporte adaptado.

Talento duranguense

El contingente deportivo se complementa con un equipo técnico y de apoyo integrado por Rosario Bonilla, Alejandra Cázares y América Reyes, quienes auxilian a los atletas en logística y asistencia durante el desarrollo del evento. Asimismo, la delegación incluye la presencia de jueces locales y personal de seguimiento encauzados a respaldar el desempeño de los deportistas durante las jornadas del certamen.

Las actividades oficiales del para triatlón quedaron concentradas en las instalaciones del Polideportivo López Mateos, en la zona metropolitana de Guadalajara. En ese recinto se programó la junta previa con los delegados de las distintas entidades, la verificación técnica de los equipamientos deportivos y la entrega de los paquetes de competencia a cada uno de los participantes.

Próximas pruebas

Las pruebas se desarrollan en el mismo complejo acuático y terrestre del polideportivo tapatío, donde los competidores deben superar los tramos correspondientes a cada disciplina bajo estrictos reglamentos internacionales. La capacidad de adaptación, la estrategia en las transiciones y la resistencia física resultan determinantes para el resultado final de cada competidor.

Con esta intervención, el contingente de para triatlón puso en marcha la actividad de los deportistas adaptados duranguenses en la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país. Las competencias continúan con la expectativa de cosechar resultados favorables y consolidar el trabajo desarrollado por los deportistas en la escena nacional.