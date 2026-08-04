Atletas duranguenses conquistan el Nacional Máster 2026 de atletismo con histórica barrida

La delegación de Durango concluyó su participación en el Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo 2026, celebrado en las instalaciones de la Unidad Deportiva Revolución. Los competidores norteños obtuvieron múltiples medallas en pruebas individuales y de relevos, posicionándose entre los exponentes más destacados de la competencia convocada por la Asociación de Atletismo Máster de México.

Se bañan en medallas

En las pruebas de campo, Emmanuel Yaziel Quiñones Vizcarra (categoría M45) logró el oro en lanzamiento de martillo, impulso de bala, peso y pentatlón de lanzamientos, además de la plata en disco. Por su parte, Michael McMillan Lagunas (M35) dominó su división al adjudicarse el primer lugar en las pruebas de disco, martillo, peso y pentatlón de lanzamientos.

En la rama femenil W35, Anakaren Alejandra Ávila Ceniceros ganó el oro en martillo, peso y pentatlón, sumando un bronce en bala. En esa misma categoría, Lizeth Alejandra Monreal Cervantes cosechó cuatro medallas de plata en disco, peso, martillo y pentatlón. Asimismo, Hugo Reyna Rocha (M40) obtuvo dos platas en martillo pesado y pentatlón, más dos bronces en jabalina y relevos.

Actuaciones de alto nivel deportivo

Las carreras de pista también entregaron importantes medallas a la representación duranguense. Ana Rosalía Quiñones Tinoco (W40) ganó los 400 metros planos y el relevo 4x100 mixto, añadiendo un segundo puesto en 4x400 mixto. En tanto, Adriana de Jesús Félix García logró el oro en 4x100 mixto, platas en 200 y 400 metros y 4x400 mixto, además de un quinto lugar en 100 metros.

En la rama varonil, Luis Eduardo González Franco (M45) aseguró el oro en 4x100 mixto, plata en 4x400 mixto y bronces en 400 metros y 4x100 varonil. José Mario Deras Stenner (M30) consiguió plata en 4x400 mixto y bronce en 4x100 varonil, mientras que Mario Deras Contreras se adjudicó el oro en 4x100 mixto y el bronce en 4x100 varonil.

La brillante actuación de los deportistas cerró la agenda del atletismo veterano de Durango en la Perla Tapatía. Las marcas obtenidas por los atletas en el certamen reafirman el desempeño alcanzado en las distintas modalidades de pista y campo en sus correspondientes categorías de edad.