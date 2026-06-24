Atracan domicilio de mujer en el Milenio 450; ladrones aprovecharon que estaba trabajando

Una mujer fue víctima de un robo a casa habitación la noche del martes, en el fraccionamiento Milenio 450, luego de que desconocidos ingresaran a su domicilio y sustrajeran diversos objetos de valor.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:30 horas a través del sistema de emergencias, donde la afectada, identificada como Leticia "N", de 30 años de edad, informó que al regresar a su vivienda encontró daños en la puerta principal.

De acuerdo con su versión, al llegar observó que la cerradura había sido forzada. Al ingresar al inmueble, notó que algunas luces permanecían encendidas y que varias de sus pertenencias ya no se encontraban en el lugar.

Entre los objetos robados se encuentran un televisor Samsung de 42 pulgadas, una cafetera, vajillas de porcelana, una plancha para cabello y diversas herramientas, cuyo valor total fue estimado en aproximadamente 20 mil pesos.

Elementos de seguridad acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos y recabar la información necesaria para integrar el reporte correspondiente, además de orientar a la afectada sobre el procedimiento legal a seguir.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este robo, por lo que las autoridades iniciarán las investigaciones para tratar de identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

La afectada fue exhortada a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que dará seguimiento a las indagatorias para el esclarecimiento del caso.