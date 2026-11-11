Atracan otro negocio en Durango; cortaron barrotes de una ventana y se llevaron 10 mil pesos

Un establecimiento comercial de la colonia Juan de la Barrera, en la ciudad de Durango, fue blanco de la delincuencia, luego de que personas desconocidas aprovecharan la ausencia de sus ocupantes para ingresar por una ventana del baño, de donde cortaron los barrotes de protección y lograron apoderarse de dinero en efectivo y un teléfono celular.

El robo fue descubierto durante la mañana del martes 10 de noviembre, aproximadamente a las 10:30 horas, cuando Isadora llegó a su negocio, ubicado sobre la calle Molino del Rey, cerca de su cruce con la calle General León, y se percató de que personas ajenas habían ingresado al inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por la afectada, los responsables utilizaron como punto de acceso una ventana del área de sanitarios, donde aparentemente emplearon alguna herramienta para cortar los barrotes metálicos que protegían el establecimiento, consiguiendo de esta manera introducirse sin necesidad de utilizar la entrada principal.

Una vez dentro, los desconocidos se apoderaron de aproximadamente 10 mil pesos en efectivo, además de un teléfono celular que se encontraba en el negocio, para posteriormente retirarse sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o el rumbo que tomaron después de cometer el robo.

Tras descubrir lo sucedido, la propietaria solicitó la intervención de las autoridades mediante un reporte al número de emergencias 911, proporcionando detalles sobre la forma en que ingresaron los responsables, así como las características de los objetos sustraídos y la cantidad de dinero que había desaparecido.

El hecho quedó registrado como un robo a negocio sin violencia, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para identificar a quienes participaron en el ilícito, además de establecer si existen indicios que permitan conocer cómo se realizó el ingreso y determinar el paradero del dinero y del teléfono celular robados.