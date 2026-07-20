Atracan tienda de regalos ubicada en bulevar Durango

Un negocio de regalos ubicado en el fraccionamiento Francisco I. Madero, en la ciudad de Durango, fue blanco de un robo durante las primeras horas de este domingo, luego de que personas desconocidas forzaran el acceso principal y sustrajeran dinero en efectivo y diversos objetos.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:30 horas en la tienda denominada Kon Amor, localizada sobre el bulevar Durango, donde la propietaria descubrió que la puerta de acceso presentaba daños al momento de abrir el establecimiento.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, los responsables se apoderaron de la caja registradora, la cual contenía aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de una computadora utilizada para las operaciones del negocio.

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar la inspección correspondiente, con el propósito de recabar indicios que ayuden a esclarecer el robo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso, por lo que las investigaciones continúan para tratar de identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

Las autoridades exhortaron a la parte afectada a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a la carpeta de investigación y a las diligencias para el esclarecimiento del ilícito.