Atracaron una fruteria durante la madrugada en la Luz y Esperanza; sospechan de exempleado

La mañana de este jueves fue reportado un robo en una frutería ubicada en la colonia Luz y Esperanza, en la ciudad de Durango, donde delincuentes lograron apoderarse de dinero en efectivo y parte del equipo de videovigilancia del establecimiento.

El reporte fue realizado alrededor de las 09:00 horas por el propietario del negocio denominado Super Fruit, localizado sobre la calle Nuevo Amanecer, casi esquina con Del Alba. Al arribar al lugar, el comerciante descubrió que el local había sido allanado durante la madrugada.

De acuerdo con la información recabada, la primera en percatarse de los hechos fue una empleada de nombre Wendy Nayeli, de 18 años de edad, quien llegó al establecimiento cerca de las 08:30 horas para iniciar sus labores.

La trabajadora relató que al abrir el negocio observó un marcado desorden en el interior . Entre los daños encontró la pantalla y la caja donde se administraba el dinero tiradas en el suelo, además de diversos objetos fuera de su lugar.

Al continuar la revisión, detectó que los cables del sistema de videovigilancia habían sido cortados y que el monitor donde se almacenaban las grabaciones ya no se encontraba en el local. Asimismo, confirmó el faltante de aproximadamente siete mil pesos en efectivo.

Tras recibir el aviso, el propietario, Héctor Daniel Cisneros Andrade, acudió al negocio para verificar la situación y corroboró que se había cometido un robo. Los afectados notificaron de inmediato a las autoridades para que iniciaran las investigaciones correspondientes.

Durante la entrevista con los agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango, el dueño mencionó que sospecha de un antiguo empleado que fue despedido hace aproximadamente cuatro meses y que reside cerca del establecimiento. Sin embargo, precisó que no cuenta con pruebas que lo relacionen directamente con los hechos, por lo que dicha información quedó únicamente como un dato para la investigación.

Finalmente, los elementos investigadores orientaron a los afectados para que presentaran la denuncia formal ante el Ministerio Público, instancia que dará seguimiento al caso y buscará establecer la identidad de quien o quienes resulten responsables del robo.