¡Atrapado!, funcionario federal es sorprendido manejando ebrio en Durango y en vehículo oficial

Durante la madrugada de este sábado, un funcionario federal fue sorprendido en la ciudad de Durango mientras conducía en aparente estado de ebriedad. La unidad fue retenida y enviada al corralón, lo que sugiere un grado considerable de alcolemia según el examen rápido realizado durante un operativo antialcohol.

El punto de inspección, situado sobre el bulevar Domingo Arrieta a la altura de González de la Vega, logró detectar al funcionario, quien además conducía un vehículo oficial al momento de ser abordado por la autoridad.

(Redes sociales)

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, residente del Estado de México. Como parte del protocolo, se le practicó el examen rápido para detectar aliento alcohólico, el cual resultó positivo y arrojó un segundo grado de ebriedad.

La información sobre la detención se limita al hecho, el tipo de vehículo, el resultado del examen y la edad aproximada del conductor, sin revelar la razón por la cual el funcionario federal oriundo del Estado de México se encontraba en la capital duranguense.

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El varón viajaba a bordo de una camioneta Ford F-150, de color blanco y con rótulos de la Secretaría de Agricultura, la cual fue remolcada por una grúa para su posterior traslado al corralón.

Las imágenes de la unidad siendo retirada ya circulan en las redes sociales.

¿Cuánto cuesta la multa por conducir en estado de ebriedad?

Quienes circulen por la ciudad y sean sorprendidos en primer grado de ebriedad, deberán pagar una infracción de hasta 16 mil 422 pesos.

La multa pasó de 50 UMAS en 2025 a 140 UMAS en 2026; con el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que pasó de 113.4 a 117.3 pesos, el incremento representa 189.6 por ciento más.

En el caso de conducir en segundo grado de ebriedad, la sanción pasó de 60 UMAS a 150 UMAS, es decir, de 6 mil 804 pesos a 17 mil 595 pesos este año. La misma cantidad deberá pagar quien sea sorprendido conduciendo bajo el influjo de alguna droga, ya que la infracción pasó de 70 UMAS a 150 UMAS.

Una de las multas más elevadas es para los conductores que se nieguen a realizarse el certificado médico; en este caso, la sanción pasó de 80 UMAS a 160 UMAS, lo que significa un incremento de 9 mil 72 pesos a 18 mil 768 pesos.