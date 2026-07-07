Atribuyen percepción de inseguridad a la estrategia federal

La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población mexicana, de acuerdo con los resultados de una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este escenario que fue retomado por la diputada federal Patricia Jiménez para cuestionar la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México y plantear la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

Durante un posicionamiento, la legisladora señaló que tres de cada cuatro personas en México consideran al crimen como uno de los principales problemas nacionales, porcentaje que coloca al país como el integrante de la OCDE con el mayor nivel de preocupación ciudadana en este rubro.

Con base en esos resultados, sostuvo que la política de seguridad aplicada durante la pasada Administración Federal permitió el fortalecimiento de grupos delictivos en distintas regiones del país , al privilegiar una estrategia que, a su juicio, no logró contener los índices de violencia ni garantizar condiciones de tranquilidad para la población.

Jiménez Delgado agregó que el actual Gobierno Federal ha intensificado acciones contra organizaciones criminales, aunque consideró que estos cambios también responden a presiones internacionales, particularmente de Estados Unidos, para reforzar el combate al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada.

La legisladora también cuestionó que, mientras se anuncian operativos contra grupos criminales, no se actúe con la misma firmeza en los casos donde existen señalamientos contra actores políticos vinculados con Morena, al sostener que la aplicación de la ley debe realizarse sin distinciones partidistas.

En ese contexto, afirmó que el país requiere instituciones de seguridad y procuración de justicia más sólidas, así como políticas públicas orientadas a reducir la impunidad y fortalecer a las corporaciones policiales, al considerar que la ciudadanía demanda resultados tangibles en materia de seguridad más allá de los discursos oficiales.