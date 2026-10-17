Atropellan a estudiante cuando se dirigía a clases en Durango; ingresó al Hospital del Niño

Un estudiante de secundaria terminó hospitalizado durante la tarde del viernes 16 de octubre, luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor realizaba maniobras para salir de un estacionamiento, sin percatarse de la presencia del menor, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado con las iniciales E.G.A.V., de 12 años de edad, con domicilio en la colonia Valle Verde, quien fue trasladado al Hospital Municipal del Niño 460, donde recibió atención médica debido a los golpes que sufrió durante el incidente.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:15 horas, cuando el estudiante caminaba por la calle Real del Mezquital, con dirección a la Escuela Secundaria número 73, donde cursa sus estudios en el turno vespertino.

Fue al llegar a la altura de una farmacia denominada Gris cuando un vehículo de color blanco comenzó a salir de uno de los cajones de estacionamiento, cuyo conductor aparentemente no se percató de que el niño caminaba por el lugar y terminó impactándolo.

Según lo manifestado por la madre del menor, su hijo le comentó que, después del atropellamiento, el conductor descendió de la unidad para verificar cómo se encontraba y, al considerar que aparentemente estaba bien, volvió a subir al automóvil y se retiró del sitio.

Posteriormente, el estudiante fue llevado al Hospital Municipal del Niño 460. Tras la valoración médica, se estableció que presentaba diversas contusiones en el cuerpo, por lo que su diagnóstico fue de policontundido.

Del vehículo involucrado únicamente se conoce que era de color blanco, sin que hasta el momento se tengan mayores características o datos de su conductor, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.