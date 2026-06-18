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ATROPELLADOS

Atropellan a jovencita en cruce de Enrique Carrola Antuna

Una persona se cuentra detenida por su presunta responsabilidad.

Atropellan a jovencita en cruce de Enrique Carrola Antuna

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer de 21 años resultó lesionada tras ser atropellada por un automóvil en el cruce de calle Playa Escondida y avenida Enrique Carrola Antuna, en el fraccionamiento Las Playas, de la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte del hecho vial, al arribar al lugar las autoridades localizaron a la víctima, identificada como Kassandra, quien presentaba lesiones derivadas del impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron a recibir atención médica.

El vehículo involucrado es un automóvil de la marca Nissan, linea Sentra, modelo 2018, color blanco, que era conducido por Héctor, de 50 años de edad. Tras el percance, la unidad fue asegurada y trasladada a una pensión de grúas como parte de las diligencias correspondientes.

El conductor quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que dará seguimiento a la investigación para deslindar responsabilidades por este atropellamiento.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ATROPELLADOS Carrola, automóvil, cruce, atención

               

                
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