Atropellan a niño de seis años cuando iba a la tienda; ocurrió en Durango

Un menor de edad permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Durango, debido a las lesiones que sufrió al ser atropellado por una camioneta que realizaba maniobras de reversa, durante la noche de este viernes.

El lesionado fue identificado con las iniciales U.A.Z.O., de seis años de edad, con domicilio en la colonia Asentamientos Humanos, de la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre del pequeño, aproximadamente a las 21:30 horas del 13 de noviembre, sus dos hijos se dirigían a una tienda.

Sin embargo, cuando el niño descendió de la banqueta para cruzar la calle, fue impactado por una camioneta tipo repartidora de frituras, cuyo conductor presuntamente no se percató de la presencia del menor mientras circulaba de reversa.

Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al lugar y trasladaron al pequeño al Hospital Materno Infantil.

Los médicos diagnosticaron al menor con una lesión en un lóbulo del hígado y una probable afectación en el bazo, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.