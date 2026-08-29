Atropellan a niño de seis años en colonia Justicia Social; acaba en el Materno Infantil

Un niño fue trasladado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de resultar lesionado tras ser atropellado en calles de la colonia Justicia Social.

El menor fue identificado con las iniciales A.J.O.C., de seis años de edad, quien llegó al hospital durante la mañana del viernes 28 de agosto a bordo de un vehículo particular y acompañado de su madre.

Personal de Trabajo Social notificó el caso a las autoridades aproximadamente a las 13:45 horas, aunque posteriormente se estableció que el ingreso del pequeño había ocurrido horas antes y el reporte se realizó durante el cambio de turno.

Según la información recopilada, el niño había sido atropellado cuando se encontraba en la colonia Justicia Social, aunque hasta el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre la manera en que ocurrió el accidente.

Tras su llegada al Materno Infantil, el menor fue sometido a una valoración médica para determinar la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto.

Los médicos establecieron como diagnóstico traumatismo craneoencefálico leve y múltiples golpes; además, luego de realizar los estudios correspondientes, descartaron fracturas y otras lesiones consideradas de gravedad.