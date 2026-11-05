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ATROPELLADOS

Atropellan a peatón en Centro de Durango; coche no fue identificado

El lesionado fue trasladado al Hospital General 450.

Atropellan a peatón en Centro de Durango; coche no fue identificado

Atropellan a peatón en Centro de Durango; coche no fue identificado

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Con una fractura en la pierna izquierda, terminó un joven de 25 años de edad luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor no fue identificado, cuando caminaba por calles de la Zona Centro de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este miércoles en el bulevar Dolores del Río a la altura del Corredor Constitución.

Según el reporte, el peatón descendió de la banqueta para cruzar la vialidad cuando fue embestido por un vehículo del que se desconocen características.

Tras el impacto, acudieron elementos de Vialidad y personal de Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado al Hospital General 450.

El diagnóstico médico reportado fue fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la localización del conductor involucrado.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: ATROPELLADOS atropellamiento fractura, conductor, pierna, Centro

               

                
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