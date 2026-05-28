Atropellan a perrito en Real del Prado y conductor huye; familia pide ayuda para ubicarlo

Lo que comenzó como una caminata cotidiana terminó en una escena de dolor, desesperación e impotencia para una familia duranguense, luego de que su perro fuera atropellado en calles de la colonia Real del Prado.

A través de redes sociales, una ciudadana identificada como Daniela Zaldívar B. denunció lo ocurrido durante la mañana de este jueves 28 de mayo, cuando salió a caminar con sus perros, ambos con correa, como parte de su rutina habitual.

De acuerdo con su publicación, durante el recorrido dos perros grandes que se encontraban sueltos atacaron a Floki, uno de sus perros. En medio del miedo y la confusión, el animal logró soltarse de la correa mientras intentaba escapar de los otros perros que lo perseguían.

Fue entonces cuando, según la denuncia, un vehículo rojo pasó por la zona a exceso de velocidad y atropelló a Floki. La persona que conducía no se detuvo, no preguntó por lo ocurrido y huyó del lugar.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 7:50 de la mañana, en la colonia Real del Prado, cerca de la placita del sector.

Floki permanece hospitalizado

Tras el atropellamiento, Floki fue llevado a recibir atención veterinaria. De acuerdo con lo compartido por su dueña, el perrito permanece hospitalizado, con dolor y bajo observación médica debido a los golpes y posibles consecuencias que pudieran presentarse más adelante.

La publicación fue acompañada de imágenes del vehículo señalado en la denuncia, así como de Floki recibiendo atención veterinaria, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales.

La familia pidió apoyo a la ciudadanía para compartir la publicación y tratar de ubicar a la persona que conducía el vehículo rojo, así como cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Piden conciencia por mascotas sueltas y manejo imprudente

Además de pedir ayuda para localizar al conductor, Daniela hizo un llamado a la responsabilidad tanto de quienes tienen mascotas como de quienes manejan por zonas habitacionales.

En su mensaje, señaló que traer perros sueltos sí tiene consecuencias, al igual que conducir sin precaución, pues una acción irresponsable puede cambiar la vida de otros en cuestión de segundos.

La dueña de Floki también informó que los propietarios de los perros que inicialmente lo atacaron ya se pusieron en contacto con ella y se harán responsables de los gastos médicos, aunque subrayó que el daño va más allá de lo económico.

“Nuestros animales no son ‘solo mascotas’. Son familia”, expresó en su publicación.

Hasta el momento, la denuncia circula en redes sociales con la intención de recabar información sobre el vehículo involucrado y reforzar el llamado a conducir con precaución, especialmente en calles residenciales donde transitan peatones, familias y animales de compañía.