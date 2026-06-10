Audias Flores Silva 'El Jardinero' interpone nuevo recurso legal para frenar su entrega a Estados Unidos

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como uno de los operadores relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), promovió un nuevo recurso legal para intentar frenar una posible entrega a Estados Unidos, país donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, armas y lavado de dinero.

De acuerdo con información difundida por prensa nacional, la defensa del presunto integrante del CJNG presentó una nueva demanda de amparo al considerar que existía el riesgo de que autoridades mexicanas recurrieran a una vía distinta al procedimiento ordinario de extradición para enviarlo a territorio estadounidense.

Flores Silva se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en el Estado de México, mientras enfrenta un procedimiento de extradición internacional.

El nuevo recurso fue promovido bajo el argumento de que podría ser objeto de una “expulsión extraordinaria” o una entrega anticipada hacia Estados Unidos, presuntamente mediante el uso de disposiciones relacionadas con seguridad nacional, con lo que —según su defensa— se evitarían los controles judiciales propios de una extradición.

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¿Por qué fue rechazado el nuevo amparo?

El caso fue analizado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, a cargo del juez Alejandro Latorre Lozano, quien determinó que el amparo no podía avanzar en los términos planteados.

Según la resolución judicial citada por el medio, el propio Flores Silva reconoció que actualmente se encuentra sujeto a un procedimiento formal de extradición internacional, por lo que el acto reclamado ya forma parte de un proceso legal en curso.

Con ello, el juez consideró improcedente el recurso promovido por “El Jardinero”, aunque su situación jurídica continúa abierta debido a los procesos previos que han frenado, al menos temporalmente, su entrega a Estados Unidos.

Extradición ya estaba frenada

Este nuevo intento legal ocurre después de que un tribunal federal confirmó una suspensión de plano que impide, por ahora, la extradición de Audias Flores Silva a Estados Unidos.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó en mayo la medida cautelar concedida a favor del señalado operador del CJNG, luego de considerar infundados los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba dejar sin efecto dicha suspensión.

La medida no significa que el proceso de extradición haya terminado, sino que la entrega no puede concretarse mientras continúe la revisión judicial correspondiente.

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¿Qué cargos enfrenta en Estados Unidos?

Audias Flores Silva es requerido por autoridades estadounidenses desde hace varios años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en mayo que un gran jurado federal en el Distrito de Columbia presentó una acusación sustitutiva en su contra, con la que se ampliaron los cargos que ya enfrentaba desde 2020.

Originalmente, Flores Silva era acusado de conspiración para traficar cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Sin embargo, la nueva acusación agregó señalamientos por tráfico de metanfetamina y conspiración para lavar ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México.

Además, el Departamento de Justicia lo acusa de delitos relacionados con el uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como un alto mando del CJNG y lo han relacionado con actividades de producción, traslado y distribución de drogas hacia territorio estadounidense.

¿Quién es Audias Flores Silva, “El Jardinero”?

Audias Flores Silva, también identificado con alias como “El Jardinero”, “Comandante”, “Audi”, “El Bravo 2” y “Mata Jefes”, ha sido señalado por autoridades de México y Estados Unidos como una figura de peso dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La DEA lo mantenía en su lista de fugitivos por su presunta responsabilidad en una conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y un kilogramo de heroína para su importación a Estados Unidos.

Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, autoridades y reportes de seguridad ubicaron a Flores Silva como uno de los posibles sucesores o mandos con capacidad de reorganizar parte de la estructura criminal del CJNG.

Su captura se realizó el 27 de abril en Nayarit, durante un operativo encabezado por fuerzas federales. De acuerdo con autoridades mexicanas, “El Jardinero” era requerido tanto en México como en Estados Unidos.

La detención fue considerada uno de los golpes más relevantes contra la estructura del CJNG, debido al papel que presuntamente desempeñaba en zonas de operación del grupo criminal y en rutas vinculadas con el tráfico de drogas.

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Proceso sigue abierto

Aunque el nuevo amparo fue declarado improcedente, el caso de Audias Flores Silva continúa en tribunales mexicanos.

Por ahora, la defensa mantiene recursos legales para evitar o retrasar su entrega a Estados Unidos, mientras las autoridades estadounidenses insisten en procesarlo por delitos federales relacionados con narcotráfico, armas y lavado de dinero.

La situación jurídica de “El Jardinero” seguirá dependiendo de las resoluciones que emitan los jueces mexicanos dentro del procedimiento de extradición y los amparos promovidos por su defensa.