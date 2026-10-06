Auditorías del IMSS buscan aclarar lo que sucedió con bebés fallecidos en Durango, aseguran

El objetivo central de las auditorías internas que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el fallecimiento de recién nacidos n o es señalar o perseguir al personal médico, sino conocer la verdad de lo ocurrido.

También busca, con esta auditoría, brindar acompañamiento a las familias afectadas y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

​Así lo precisó la institución de salud al fijar su postura sobre las investigaciones que se desarrollan en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de Durango y Jalisco.

Al respecto, el Seguro Social confirmó que mantendrá plena colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y con las autoridades competentes para el avance de las indagatorias ministeriales.

​En ese sentido, el IMSS garantizó la entrega de toda la información requerida y la facilitación de las diligencias necesarias para esclarecer los hechos a la brevedad.

​De forma paralela a los procesos judiciales, se realiza una auditoría clínica colegiada de carácter independiente sobre la atención médica otorgada en dichas áreas neonatales.

Las conclusiones de este análisis, se informó, serán dadas a conocer en primera instancia a los familiares de las víctimas. ​Asimismo, el Instituto fue enfático en señalar que, de acreditarse responsabilidades o fallas en los procedimientos, se actuará en consecuencia conforme al marco legal, independientemente del nivel jerárquico o cargo de los involucrados.