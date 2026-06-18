Adulto mayor muere al caer mientras se bañaba, en Nombre de Dios

Un hombre de 71 años perdió la vida la tarde del miércoles al interior de su domicilio en la comunidad de San José de la Parrilla, municipio de Nombre de Dios, luego de sufrir una caída mientras se bañaba.

Autoridades acudieron al inmueble ubicado sobre la calle Juárez, donde confirmaron el fallecimiento de Ricardo.

La víctima fue localizada tendida en el piso del baño.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar, pero ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros testimonios, el adulto mayor habría resbalado dentro de la regadera y se golpeó la cabeza.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.