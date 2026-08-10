Aumenta a 73 la cifra de muertos por sismo de 7.4 en Colombia

Luego del sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia, el balance provisional de fallecidos asciende a 73.

La última actualización que fue publicada corresponde a 40 muertes confirmadas oficialmente a Bluradio por el gobierno del departamento de Risaralda y 27 en Valle del Cauca, concentradas principalmente en la capital, Pereira, una de las zonas más afectadas.

Tres de las víctimas eran niños que fallecieron en el municipio de Calima El Darién debido al derrumbe de un muro.

Este balance de fallecidos sigue siendo provisional y podría aumentar a medida que continúen las investigaciones y las operaciones de rescate en las zonas más afectadas.