Aumenta demanda en Materno Infantil por temor de embarazadas a acudir al IMSS

La demanda de atención obstétrica en el Hospital Materno Infantil de Durango se ha incrementado luego de la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, debido a que mujeres embarazadas han optado por no acudir al Seguro Social para atender sus partos, informó Moisés Nájera Torres, secretario de Salud del estado.

El funcionario señaló que el área materna del Hospital Materno Infantil se encuentra prácticamente saturada ante el aumento de mujeres que buscan atención en esta institución, luego de lo ocurrido en el hospital del IMSS.

Nájera Torres consideró que entre las mujeres embarazadas existe actualmente una especie de “psicosis” para atenderse en el Seguro Social, derivada de la incertidumbre y preocupación que generó la muerte de los cinco recién nacidos.

El secretario explicó que esta situación representa una presión adicional para los servicios estatales de salud, debido a que mujeres que habitualmente serían atendidas en el IMSS están recurriendo ahora al Materno Infantil para llevar el control de su embarazo o atender su parto.

El caso de los cinco bebés permanece bajo investigación. El IMSS confirmó que en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 se identificó una bacteria y mantiene medidas de vigilancia y contención, aunque la institución ha señalado que la presencia del microorganismo no explica por sí sola los fallecimientos.

Nájera Torres también señaló que actualmente no existe comunicación con la representación del IMSS en Durango, pues aseguró que no mantiene contacto con la actual delegada del Instituto.

La falta de diálogo, dijo, complica la coordinación entre ambas instituciones de salud ante el incremento de la demanda en el Hospital Materno Infantil y frente a una situación que requiere mantener comunicación entre los servicios médicos estatales y federales.

Mientras tanto, las investigaciones sobre la muerte de los cinco recién nacidos continúan tanto en el IMSS como ante la Fiscalía General de la República, instancia que deberá determinar las causas de los fallecimientos y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.