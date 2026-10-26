Aumenta el caudal del río Tunal; cierran paso a El Pueblito

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango reabrió las compuertas de la presa Guadalupe Victoria como medida preventiva ante los escurrimientos que continúan llegando al embalse, que se encuentra al 97.2 por ciento de su capacidad.

La extracción es de 10.5 metros cúbicos por segundo, por lo que se alertó a los habitantes de las comunidades ubicadas a las orillas del río Tunal para que extremen precauciones.

Víctor Hugo Randeles, titular del área de Meteorología e Hidrología de la Conagua en Durango, explicó que, aunque no se esperan lluvias intensas en las partes altas de la cuenca, todavía se registran escurrimientos derivados de las precipitaciones recientes.

“Es por seguridad del embalse. Llegan escurrimientos de lluvias recientes y todavía se esperan en estos días algunas lluvias que, aun cuando no serán muy altas, sí generan escurrimientos por la cuenca, que ya se encuentra saturada”, señaló.

El funcionario indicó que el agua extraída de la presa se vierte al río Tunal, por lo que se emitió una alerta preventiva para los habitantes de las poblaciones asentadas en sus márgenes.

CIERRAN CAMINO

Asimismo, se informó a los habitantes de El Tunal, El Pueblito y El Nayar que quedó cerrado el cruce del camino entre El Pueblito y El Tunal.

Está prohibido el paso tanto a pie como en vehículo, por lo que se recomienda utilizar vías alternas, como el puente de El Nayar.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LAS PRESAS ESTE 26 DE OCTUBRE?

De acuerdo con los datos de la Conagua, la presa Guadalupe Victoria se encuentra al 97.2 por ciento de su capacidad y descarga 10.5 metros cúbicos por segundo.

La presa Santiago Bayacora registra un almacenamiento del 100.6 por ciento y vierte 3.6 metros cúbicos por segundo.

Por su parte, la presa Peña del Águila se encuentra al 101.4 por ciento de su capacidad y descarga 2.8 metros cúbicos por segundo al río La Sauceda.

Estos tres embalses se ubican en el municipio de Durango y forman parte del Distrito de Riego 052.

Entre las otras presas de este distrito, la Caboraca, ubicada en Canatlán, registra un almacenamiento del 99.9 por ciento, mientras que la Francisco Villa, en Poanas, se encuentra al 83.4 por ciento.

La presa Santa Elena también registra un almacenamiento del 100 por ciento y vierte 0.4 metros cúbicos por segundo.

En contraste, los embalses con los menores niveles de almacenamiento son la Villa Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, con 36.1 por ciento; la San Gabriel, en Ocampo, con 36.8 por ciento, y la Lázaro Cárdenas, en Indé, con 39.1 por ciento. Las tres se localizan en el norte del estado.