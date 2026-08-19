Aumenta en Durango hasta 20 por ciento la venta de medicamentos para la salud mental

La venta de medicamentos relacionados con la atención de la salud mental ha registrado un incremento de entre el 15 y el 20 por ciento durante los primeros siete meses del año en Durango, informó Adolfo Favela Cordero, empresario del ramo farmacéutico en la entidad.

Explicó que el aumento se presenta incluso en una temporada que tradicionalmente es considerada de baja demanda para este tipo de tratamientos, ya que el mayor consumo suele registrarse durante diciembre.

Favela Cordero atribuyó este comportamiento a que existe una mayor conciencia sobre la importancia de atender oportunamente los padecimientos relacionados con la salud mental.

Además de que las campañas de prevención que se están haciendo han permitido que más personas busquen un diagnóstico y tratamiento sobre temas de salud mental.

Precisó que el incremento se observa principalmente en la compra de medicamentos genéricos para este tipo de enfermedades, lo que refleja una mayor accesibilidad para los pacientes.