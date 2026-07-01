Aumenta la nubosidad en Durango; prevén lluvias para la sierra y la capital este jueves

El ingreso de una amplia cobertura nubosa al estado provocará que este jueves predominen los cielos mayormente nublados en Durango, además de incrementar la probabilidad de lluvias, principalmente en la región serrana y con posibilidad de precipitaciones en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la nubosidad comenzó a ingresar desde la mañana del miércoles, cubriendo principalmente la Sierra Madre Occidental y municipios aledaños.

Ante estas condiciones, para este jueves se pronostican lluvias de ligeras a moderadas. Durante las últimas horas se registraron las precipitaciones más importantes en el municipio de Súchil, con una acumulación de 32 milímetros.

En la sierra del municipio de Durango se reportaron alrededor de 20 milímetros de lluvia; en Pueblo Nuevo, 13; en Guanaceví y Tamazula, 15; mientras que en Cuencamé y Lerdo se registraron cerca de 22 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, para este jueves se espera que la ciudad de Durango registre una mínima de 16 grados centígrados por la mañana, una máxima de 31 grados durante la tarde y una temperatura cercana a los 22 grados por la noche. Además, se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

CONAGUA

La temperatura mínima registrada la mañana del miércoles fue de siete grados en La Rosilla, municipio de Guanaceví, y en San Bernardo; de 11 grados en Hidalgo, El Salto, Pueblo Nuevo, y Súchil; y de 15 grados en Poanas, Vicente Guerrero y la ciudad de Durango.

Asimismo, se reportaron mínimas de 16 grados en Tepehuanes y Ocampo; 17 en Canatlán; 21 en Cuencamé; 23 en Topia y 24.5 grados en Tamazula.

Respecto a las temperaturas máximas registradas durante las últimas horas, Topia alcanzó los 39 grados; Santiago Papasquiaro, 38; Tamazula, 37; Cuencamé, 35; Ocampo, 34; Lerdo, 33; Súchil, 32; San Bernardo, 31; y la ciudad de Durango, 30 grados centígrados.