Aumenta trabajo infantil en Durango; supera la media nacional

Durango registra una tasa de trabajo infantil de 13.7 por ciento entre la población de cinco a 17 años , por encima de la media nacional de 12.6 por ciento, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con esta cifra, Durango se ubica como la entidad con mayor tasa de trabajo infantil en el norte del país, además de registrar un incremento respecto a 2022, cuando el indicador fue de 13.1 por ciento.

¿Cuántas menores trabajan en Durango?

Con estos datos y de acuerdo con el mismo Inegi, la población de menores de edad entre 5 y 17 años es de 444 mil 700 personas por lo que el 13.7 por ciento corresponden a 60 mil 924 menores trabajando en el estado.

En la entidad, la tasa de ocupación no permitida —que comprende actividades laborales prohibidas por la edad o que pueden afectar la salud, seguridad o desarrollo de niñas, niños y adolescentes— se situó en 7.5 por ciento, también por encima del promedio nacional de 6.6 por ciento.

A nivel nacional, el INEGI estimó que 3.5 millones de personas de entre cinco y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil durante 2025, equivalente a 12.6 por ciento de la población de ese grupo de edad.

La incidencia aumenta conforme avanza la edad. Entre los adolescentes de 15 a 17 años, la tasa nacional de ocupación no permitida alcanzó 14.8 por ciento, frente a 3.9 por ciento entre quienes tienen de cinco a 14 años.

Las actividades agrícolas, forestales y pesqueras concentraron 27.7 por ciento de la ocupación no permitida infantil en el país; los servicios representaron 27.3 por ciento y el comercio, 24.5 por ciento.

RELACIÓN TRABAJO-LABORES DOMÉSTICAS

El trabajo infantil también se relaciona con las labores domésticas en condiciones no adecuadas. En Durango, este indicador fue de 7.4 por ciento, por encima de la tasa nacional de 6.8 por ciento.

Otro dato relevante es la relación entre trabajo y permanencia escolar. A nivel nacional, la ocupación no permitida alcanzó 34 por ciento entre quienes no asistían a la escuela, frente a 4.6 por ciento entre quienes sí acudían a clases.

Las cifras muestran que Durango no solo supera el promedio nacional de trabajo infantil, sino que también presenta tasas superiores en ocupación no permitida y en labores domésticas realizadas en condiciones inadecuadas.