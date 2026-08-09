Aumenta venta de vuelos en Durango: ciudadanos prefieren viajar por aire que por tierra

Para viajar con mayor seguridad, hay quienes están optando por el transporte aéreo para no arriesgarse en el terrestre, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) delegación Durango, Karina Morales.

“Así es. Realmente se ha visto un incremento importante en el consumo de los vuelos, en el uso de las diferentes aerolíneas, con los diferentes destinos y pues finalmente siempre es favorable para nosotros en tema de tiempo y de conectividad”, indicó.

Refirió que en el comparativo con años anteriores, ha aumentado considerablemente la compra de vuelos por parte de los duranguenses.

“Creo que se ha incrementado bastante, quizá un 60, 70 por ciento. Anteriormente solo contábamos con vuelos a la Ciudad de México y algunas partes de Estados Unidos. Ahora conectamos al resto del país, tenemos vuelos a Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Querétaro, entonces ya estamos conectados un poquito mejor y bueno, las tarifas tampoco son este muy altas, son accesibles, entonces la gente prefiere tomarlos”, comentó.

Asimismo, dijo que además de sentirse más seguros, quienes viajan por esta vía lo hacen también para reducir el tiempo de traslado.