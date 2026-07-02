Aumenta violencia doméstica durante Mundial 2026; señalan falta de regulación emocional

Eventos como los partidos del Mundial podrían detonar situaciones como la violencia intrafamiliar, a falta de una regulación emocional de las personas, informó la presidenta del Colegio de Profesionistas de la Psicología, Francelia Vasquez.

“Todos los fenómenos importantes sociales que suceden van a tener un impacto, y pues sí, el tema por ejemplo de nuestro estado de ánimo cambia respecto a a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, este fenómeno del Mundial sí hay referencias donde hay un aumento de violencia doméstica, porque nos emocionamos, engancha a la gente y es a veces una pasión que cae en fanatismo”, explicó.

En tal sentido, precisó que la violencia no es en sí por el Mundial, sino por la falta de gestión de emociones de las personas.

“Son efectos de los fenómenos sociales que vivimos y que no tenemos a veces regulación o cultura de regulación emocional en nuestras casas y en nuestros trabajos, en sí mismos como ciudadanos”, mencionó.

NO DESCARTAN "RESACA" POSTERIOR

Asimismo, no descartó que se pudiera registrar una especie de “resaca” posterior al Mundial, lo que también refleja la salud mental de cada persona.

“Ojalá ganemos, pero claro que impactan en nuestro estado de ánimo estos fenómenos como los deportivos tan apasionados para muchos, ojalá no suceda así, no podría anticiparlo, pero todo lo que nos rodea como seres humanos nos impacta y si no tenemos una cultura de regular emociones, más que control, una regulación emocional, sí puede pasar esto de resaca”, manifestó.

Ante ello, hizo énfasis en la importancia de cuidar la salud mental de las personas para reducir los riesgos que se pudieran presentar.