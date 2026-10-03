Aumentan desfogue de presa Guadalupe Victoria tras fuertes lluvias en Durango

Las fuertes lluvias registradas el viernes en la cuenca alta de la presa Guadalupe Victoria obligaron a incrementar la liberación de agua durante este sábado 3 de octubre. Las maniobras continuarán durante la noche, mientras se vigila el comportamiento de las entradas al embalse.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una fuerte corriente ingresó a la presa durante la madrugada, tras las precipitaciones de la tarde y noche del 2 de octubre.

Ante ese aumento, a las 08:00 horas comenzaron las maniobras preventivas mediante los vertedores controlados, con una descarga inicial de 9.761 metros cúbicos por segundo. Esta liberación se sumó a las extracciones habituales por la obra de toma, que al inicio eran de 29.443 metros cúbicos por segundo.

Sale más agua de la que ingresa

Conforme aumentó la llegada de agua, la dependencia ajustó las descargas de manera gradual. Para las 18:00 horas del sábado, reportó un gasto de desfogue de 115 metros cúbicos por segundo, frente a una entrada de 103 metros cúbicos por segundo.

Esto significa que, al momento de ese corte, el caudal de salida superaba al de ingreso, una condición que permite regular el nivel del embalse. Sin embargo, las cifras corresponden a las mediciones de esa hora y pueden cambiar conforme evolucione el escurrimiento de las lluvias.

El comunicado no precisa el porcentaje de almacenamiento de la presa ni cuánto tiempo será necesario mantener las descargas en esos niveles.

Mantendrán vigilancia durante la noche

Personal técnico de Conagua continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y los escurrimientos de la cuenca para ajustar la operación durante la noche, con el objetivo de proteger la infraestructura y las zonas cercanas.

La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones preventivas de Protección Civil y las autoridades locales, así como mantenerse pendiente de los avisos sobre la evolución del desfogue.