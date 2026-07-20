Aumentan las muertes por VIH en Durango; cada vez más jóvenes llegan con diagnóstico tardío

Son diversos los factores que pueden ayudar a que una persona que vive con VIH mantenga una buena calidad de vida e incluso llegue a un punto en el que el virus sea indetectable en su organismo. Sin embargo, también han aumentado los casos en los que, debido a diagnósticos tardíos, se han registrado defunciones.

De acuerdo con el activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y director de Casa Arcoíris Durango, Tadeo Campagne, de 2024 a la fecha las defunciones han ido en aumento, una situación que, señaló, debe preocupar a la sociedad en general.

En 2025, indicó que fallecieron 54 personas por causas relacionadas con el VIH/SIDA. En lo que va de 2026 ya suman 34 defunciones, por lo que, de mantenerse esa tendencia, la cifra podría superar la del año pasado.

Respecto a las edades, precisó que los fallecimientos están ocurriendo cada vez más en personas jóvenes.

"Históricamente, las defunciones por VIH ocurrían en adultos mayores que vivian muchos años con la enfermedad y tratamiento; hoy se presenta un alto porcentaje de defunciones en personas muy jóvenes. Actualmente, adolescentes llegan a los hospitales con SIDA en etapa avanzada, por ejemplo".

Explicó que el VIH puede permanecer sin síntomas durante meses o incluso años, dependiendo de cada paciente, e incluso confundirse con otras enfermedades. Sin embargo, si no existe una detección oportuna, tampoco puede brindarse un tratamiento adecuado.

"Están detectando a las personas con VIH de manera muy tardía; la mayoría ya llega en etapas avanzadas del SIDA".

Retrovirales

Campagne señaló que otro factor es la falta de acceso al tratamiento en muchos de los casos, debido al desabasto generalizado que existe a nivel federal. Además, explicó que los medicamentos antirretrovirales no son de libre venta y su costo es elevado, incluso si una persona logra conseguirlos.

Estos medicamentos son proporcionados por las instituciones públicas de salud y de seguridad social. Generalmente se entregan en frascos con 30 tabletas para una dosis diaria.

"Es un medicamento que no está a la libre venta. En ocasiones se ofrece a través de aplicaciones o en el mercado negro, pero no existe ninguna garantía sobre su procedencia y, además, los costos pueden oscilar entre 10 mil y 20 mil pesos por un solo mes de tratamiento".

Aunque es posible recibir atención médica de manera privada, el activista comentó que muchas personas que viven con VIH no tienen la capacidad económica para costear el tratamiento.

"No me refiero solo a las hospitalizaciones o las consultas, sino al simple hecho de adquirir el antirretroviral, que además no es un medicamento que puedas solicitar en cualquier farmacia".

Debido a que estos medicamentos son proporcionados gratuitamente por el sistema público de salud, la mayoría de las farmacias no los comercializa, principalmente por su alto costo.

PrEP y PEP

Otra herramienta para la prevención es el acceso a la PrEP (profilaxis preexposición) y a la PEP (profilaxis posexposición), tratamientos preventivos que, afirmó, también son difíciles de obtener dentro de los sistemas públicos de salud.

Explicó que la PrEP está dirigida a personas que consideran que pueden tener una práctica de riesgo, por lo que pueden tomar medidas y tomar ese tratamiento de forma preventiva para reducir la posibilidad de adquirir el VIH.

En el caso de la PEP, está destinada a personas que ya tuvieron una posible exposición al virus, como una relación sexual de riesgo o una agresión sexual, y está indicado dentro de las primeras 72 horas posteriores a la exposición.

"Los usuarios y usuarias del IMSS y del ISSSTE están batallando muchísimo para que les den acceso a la PrEP y a la PEP. Si juntas todas esas problemáticas, terminan reflejándose en estos datos".

Añadió que ambos tratamientos utilizan medicamentos antirretrovirales, por lo que Casa Arcoíris ha realizado esfuerzos para ofrecer la PEP de manera gratuita.

"Particularmente hay casos en los que, por ser fin de semana o por un puente, las personas no pueden acceder de inmediato a la PEP en un centro de salud o en el CAPASITS (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual), por lo que pueden acudir a Casa Arcoíris".

Campagne comentó que cualquier persona que requiera orientación o acceso a este tratamiento puede acudir a Casa Arcoíris, ubicada en Circuito Las Brisas 322, colonia Los Remedios, donde brindan atención todos los días del año.