Aumentan participaciones federales pagadas a Durango, respecto a las calendarizadas

Durango se mantiene entre los estados con el mayor aumento en participaciones federales pagadas, de acuerdo con el último informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.

El informe publicado el 1 de julio establece que hasta el mes de mayo de 2026, Durango tuvo la mayor variación positiva en la tabla de participaciones federales calendarizadas vs participaciones federalizadas pagadas, ya que se habían programado 9,137.4 millones de pesos y se pagaron 9,609.7 millones de pesos, lo que representa 472.3 millones de pesos más (un 5.2 por ciento).

En el panorama nacional, 21 entidades recibieron menos recursos a los programados, mientras que Durango sobresale con la mayor variación positiva en esta categoría.

Asimismo, con relación al año 2025, la tendencia es positiva ya que durante el mismo periodo (enero-mayo) se pagaron 8,554.4 millones de pesos y este año fueron 1,055.3 millones de pesos más (7.9 por ciento), en el concepto de participaciones federales pagadas por entidad federativa.

Por otro lado, en el rubro de aportaciones federales pagadas por entidad federativa, a mayo 2026, Durango tuvo también una variación positiva de 12.2 por ciento, al pasar de 7,522.8 a 8,792.9 millones de pesos.

Es de mencionar que en las aportaciones solamente una entidad tuvo reducción: Baja California Sur (-0.8 por ciento) .

Gasto federalizado

De acuerdo con el informe del CEFP, a mayo de 2026, la mayoría de las entidades federativas registraron incrementos reales en los recursos del gasto federalizado respecto al mismo periodo del año anterior, con excepción de nueve estados que presentaron reducciones.

Zacatecas reportó el mayor crecimiento real durante el periodo, seguido de Hidalgo. En contraste, igual que le mes anterior, Campeche presentó la disminución más significativa, mientras que Baja California exhibió el menor crecimiento entre las entidades que mostraron variaciones positivas.

Durango se ubicó en cuarto lugar con un gasto federalizado programado, a mayo de 2026, de 17,932.6 millones de pesos; y pagado de 20,352.3, una variación de 2,419.7 millones de pesos más (8.9 por ciento).

El gasto federalizado está constituido esencialmente por el Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales, los cuales representan el 88.5 por ciento del gasto federalizado pagado al mes de mayo.