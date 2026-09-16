Aumentan picaduras de alacrán y mordeduras de araña violinista en Durango, durante 2026

Las picaduras de alacrán aumentaron 3.6 por ciento en Durango durante este 2026, mientras que las agresiones de otros animales ponzoñosos y arácnidos, como arañas, abejas, avispas y víboras, registran una disminución respecto al mismo periodo de 2025.

Con corte al 14 de septiembre, correspondiente al cierre de la semana epidemiológica 36, el sector salud reportó ocho mil 675 personas atendidas en Durango por picadura de alacrán, frente a las ocho mil 370 registradas a estas mismas fechas del año pasado.

El incremento representa 305 casos más en un año y mantiene a las picaduras de alacrán como el principal motivo de atención por contacto con animales ponzoñosos en la entidad.

En contraste, las mordeduras de araña viuda negra disminuyeron 67 por ciento, al pasar de 67 casos registrados durante 2025 a solo 22 en lo que va de este año.

Aumenta 100 por ciento mordeduras de araña violinista

En el caso de la araña violinista, se han reportado ocho mordeduras atendidas en centros de salud estatales y federales, cifra que representa un incremento de 100 por ciento, debido a que durante el mismo periodo del año pasado se habían contabilizado cuatro casos.

Las picaduras de abeja también muestran una reducción. Hasta la semana epidemiológica 36 se habían atendido 81 casos, 23 por ciento menos que los 104 registrados en 2025.

Una situación similar se observa con las avispas, cuyos ataques disminuyeron 58 por ciento, al pasar de 29 casos el año pasado a 12 durante el presente periodo.

En cuanto a otros animales ponzoñosos, entre ellos las víboras, se contabilizaron 214 atenciones en los centros de salud, lo que representa una disminución de 8.6 por ciento respecto a los 234 casos registrados durante el mismo periodo de 2025.

De esta manera, mientras las agresiones de diversas especies presentan una tendencia a la baja, las picaduras de alacrán mantienen un comportamiento distinto, con un incremento en el número de personas atendidas durante este año.