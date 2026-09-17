Aumentan reclamaciones por compras por internet que usuarios no reconocen: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Durango reporta un incremento en las reclamaciones por compras en internet que los usuarios no realizaron.

Mario Alvidrez Cordero indicó que este tipo de quejas y reclamaciones han ido a la alza, debido a que se trata de movimientos por compras en internet que las personas no reconocen.

Aunque no proporcionó el porcentaje de incremento, indicó que sí es uno de los principales motivos por los que los usuarios acuden al organismo.

La recomendación ante cualquier situación es estar pendientes de los estados de cuenta para revisar constantemente que no exista algún movimiento que no hayan realizado o que no reconozcan, y así presentar la queja correspondiente.

Otras situaciones por las que acuden son los cargos no reconocidos y diversas reclamaciones, además de que buscan asesoría jurídica. En total, suman 3 mil 500 servicios en lo que va de este 2026, de los cuales el 60 por ciento se resuelve a favor de las personas.

Las instituciones financieras que generan más reclamaciones son las más grandes, como BBVA, Banamex, Santander, Banorte y HSBC.

La primera queja debe presentarse ante la entidad bancaria, pero cuando no se obtiene una respuesta favorable a la controversia, es cuando deben acudir a la Condusef para realizar la reclamación.

Ahora también los usuarios pueden presentar la reclamación vía electrónica, con acceso directo desde la página.

En esta modalidad, hasta un 50 por ciento de las reclamaciones a nivel nacional ya se están realizando por esta vía, ya que puede ser más accesible.