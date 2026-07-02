Aumentar el consumo de proteína puede ser más sencillo de lo que parece

Durante mucho tiempo, la proteína ha sido asociada casi exclusivamente con quienes practican deporte o buscan aumentar su masa muscular. Sin embargo, especialistas en nutrición señalan que este nutriente desempeña un papel fundamental en todas las etapas de la vida, ya que contribuye a la formación y reparación de tejidos, participa en la producción de enzimas y hormonas, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prolongar la sensación de saciedad.

Aunque muchas personas consideran complicado alcanzar la cantidad recomendada cada día, la realidad es que basta con hacer pequeños ajustes en la alimentación para lograrlo sin recurrir necesariamente a suplementos.

Una de las principales recomendaciones consiste en distribuir el consumo de proteína durante todas las comidas del día, en lugar de concentrarlo únicamente en la comida o la cena. Un desayuno que incluya huevos, yogur griego o queso cottage puede representar una diferencia importante, mientras que las colaciones pueden complementarse con frutos secos, semillas o quesos frescos.

Estos alimentos, además de ser prácticos y fáciles de incorporar a la rutina, aportan otros nutrientes esenciales que favorecen una alimentación equilibrada.

Carnes magras, protagonistas

Para la comida y la cena, las opciones son igual de variadas. Las carnes magras, el pollo, el pescado y el pavo continúan siendo algunas de las fuentes más completas de proteína de alta calidad. Quienes siguen una alimentación vegetariana o basada en plantas pueden recurrir a ingredientes como el edamame, las lentejas, los garbanzos y los frijoles, así como a combinaciones tradicionales, como arroz con legumbres, que mejoran el perfil de aminoácidos de la preparación.

También existen ingredientes versátiles, como la levadura nutricional o las semillas de cáñamo, calabaza y girasol, que pueden añadirse fácilmente a ensaladas, pastas, sopas, licuados o incluso al yogur para incrementar el aporte proteico sin modificar demasiado el sabor de los alimentos.

Los especialistas también recomiendan aprovechar preparaciones caseras como los caldos elaborados con huesos, que además de proteína aportan otros compuestos presentes de forma natural durante la cocción. La idea, explican, no es transformar por completo la dieta, sino identificar oportunidades para enriquecer los platillos cotidianos con ingredientes nutritivos y poco procesados, privilegiando siempre los alimentos frescos sobre los productos industrializados.

Una dieta equilibrada

Si bien las necesidades de proteína varían según la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el estado de salud de cada persona, los expertos coinciden en que una alimentación variada suele ser suficiente para cubrir los requerimientos diarios.

Antes de recurrir a suplementos o productos comerciales, aconsejan revisar la calidad de la dieta y, en caso de tener objetivos específicos o condiciones médicas particulares, acudir con un profesional de la nutrición para recibir orientación personalizada.

Más que seguir tendencias, el objetivo es construir hábitos sostenibles que permitan mantener una alimentación completa y balanceada a largo plazo.